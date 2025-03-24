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Batman'da çete lideri anne ve kızının 300 milyonluk 'İlahi güç' vurgunu! Domuz tırnağı, at kuyruğu detayları...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
24.03.2025 18:00
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Batman'da akıllara durgunluk verecek bir dolandırıcılık hikayesi yaşandı. Mağdurlara ilahi güçlerinin olduğunu söyleyip onlara büyü yaptıklarını ve şifa dağıttıklarını iddia eden anne ile kızının 2015 yılından bu yana yaklaşık 300 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı. Mağdurlardan 5, 10, 40 bin Euro gibi değişen miktarlarda para talep eden çete üyelerine 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çete hakkındaki domuz tırnağı, kemiği ve at kuyruğu detayları ise duyanları şaşkına çevirdi.

Batman'da çete lideri anne ve kızının 300 milyonluk 'İlahi güç' vurgunu! Domuz tırnağı, at kuyruğu detayları...
Mynet Özel Haber

Batman'da ilahi güçlere sahip olduğunu belirten anne ve kızı ruhsal bunalımda olan veya sağlık problemleri olan kişilere şifa dağıttıklarını iddia ederek büyük bir vurgun yaptı. Anne ve kızı, melekler ve cinler sayesinde her şeyi bildiklerini iddia ettiği de ortaya çıktı. 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplamda 29 şüpheliden 15'i tutuklandı.

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300 MİLYON TL'LİK KAZANÇ SAĞLADI

DHA'daki habere göre, şüphelilerin büyü yapmak için ‘gerekli masraflar’ adı altında müştekilerden para talep ettikleri ve aracılık yapan şüphelilerle birlikte hareket ettikleri belirlendi. Şüphelilerin, beyanlar ve MASAK raporları doğrultusunda yaklaşık 300 milyon TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

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KORKUNÇ DETAYLARA MYNET ULAŞTI: 'PARAYI ÖDEMEZSEN...'

Müştekilerden bazılarının avukatı olan Seda Çelçi'ye ulaşan Mynet, konuyla ilgili akıllara durgunluk verecek detaylara ulaştı.

Çelçi'nin aktardığına göre, çete lideri anne ve kızın bazı mağdurlardan, 'Size büyü yapıldı, size bakım yapmam gerekiyor' gibi akla sığmayacak gerekçelerle 40, 50 veya 100 bin Euro gibi yüklü meblağlar talep ettiği ortaya çıktı. Bu paranın ödenmemesi durumunda ise mağdurların fiziksel görünüşlerinde değişiklikler olacağını iddia eden çete lideri anne ve kız, aldıkları bu paraları ise maliyetlerini karşılamak için aldıklarını iddia ettiği öğrenildi.

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DOMUZ TIRNAĞI, DOMUZ KEMİĞİ VE AT KUYRUĞU DETAYI...

Büyülerin bozulması için ödenen paralarla at kuyruğu, domuz tırnağı veya domuz kemiği aldığını ileri süren çete lideri anne ve kızın son 5 yılda 90 milyon lira kazanç elde ettiği ortaya çıktı.

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ALMANYA'DAN BATMAN'A ÇAĞIRMIŞLAR

Anne ve kızın aracılar vasıtasıyla çevreden edindikleri bilgileri güven kazanmak amacıyla mağdurlara karşı kullandıkları, mağdurlardan birini Almanya’dan Batman’a çağırarak evlerinde misafir ettikleri, üzeri el yazısıyla yazılmış bir tişörtü 4 gün boyunca giymesini sağlayarak böylece kötülüklerden kurtulacağı vaadinde bulundukları da belirlendi.

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29 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, anne ve kızı ile onlarla beraber hareket eden 27 şüpheli için, ‘Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık’ suçundan Batman, İstanbul, Bursa, İzmir, Konya, Mardin ve Adıyaman’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda büyü yapmakta kullanıldığı değerlendirilen not kağıtları, defterler, kitaplar ele geçirildi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne ve kızının da aralarında olduğu 15 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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11 şüpheli savcılık tarafından, 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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