HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Batman'da feci kaza! Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü,1 yaralı

Batman'ın Kozluk ilçesinde, otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü Hasret Hasar (24) hayatını kaybetti, ağabeyi Yunus Hasar (27) yaralandı.

Batman'da feci kaza! Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü,1 yaralı
Begüm Özkaynak

Kaza, akşam saatlerinde Kozluk ilçesi Dövecik köyü yakınlarında meydana geldi. Hasret Hasar yönetimindeki 34 KDV 923 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile otomobildeki ağabeyi Yunus Hasar yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Hasret Hasar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Testo Taylan'ın son videosuna sosyal medyada tepki yağdı!Testo Taylan'ın son videosuna sosyal medyada tepki yağdı!
Siirt'te devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandıSiirt'te devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti

Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti

Reuters'dan çok çarpıcı 'Hamaney'e suikast planı' iddiası

Reuters'dan çok çarpıcı 'Hamaney'e suikast planı' iddiası

Alvaro Morata rest çekti! Galatasaray'dan ayrılıyor!

Alvaro Morata rest çekti! Galatasaray'dan ayrılıyor!

Hakan Çalhanoğlu’nun babasından olay yaratan paylaşım!

Hakan Çalhanoğlu’nun babasından olay yaratan paylaşım!

SON DAKİKA | Trabzon'un Çaykara ilçesinde 75 kişilik grup kayboldu! Ekipler seferber oldu

SON DAKİKA | Trabzon'un Çaykara ilçesinde 75 kişilik grup kayboldu! Ekipler seferber oldu

SON DAKİKA| İsrail-İran savaşında 3. gün! İsrail yeni saldırı dalgası başlattı! İran'dan jet yanıt: Hayfa'da ortalık yangın yerine döndü

SON DAKİKA| İsrail-İran savaşında 3. gün! İsrail yeni saldırı dalgası başlattı! İran'dan jet yanıt: Hayfa'da ortalık yangın yerine döndü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.