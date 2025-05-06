HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Batman’da güreş sırasında kalp krizi geçiren 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Armut köyünde arkadaşıyla şakalaşarak güreş tutan 16 yaşındaki çocuk, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Batman’da güreş sırasında kalp krizi geçiren 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Begüm Özkaynak

Olay, Kozluk ilçesine bağlı Armut (Ğarbağ) köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Mustafa Güneri arkadaşıyla şakalaşmak amacıyla güreş tuttuğu sırada bir anda fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güneri’nin cenazesi, hastane morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Olay köyde büyük üzüntüye neden olurken, çocuğun cenazesinin köy mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralıAnkara'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Cezaevi firarisinin cansız bedenine derede ulaşıldıCezaevi firarisinin cansız bedenine derede ulaşıldı

Anahtar Kelimeler:
Batman Güreş çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'in kızını tehdit eden kişi tutuklandı

Özgür Özel'in kızını tehdit eden kişi tutuklandı

Ünlü Şarkıcı Tatlıses'in mal varlığı listesi ortaya çıktı! Haciz iddiası gündemde

Ünlü Şarkıcı Tatlıses'in mal varlığı listesi ortaya çıktı! Haciz iddiası gündemde

Volkan Demirel'den Fenerbahçe ve Jose Mourinho için sürpriz talep! Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı'ya veto

Volkan Demirel'den Fenerbahçe ve Jose Mourinho için sürpriz talep! Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı'ya veto

Üsküdar Belediyesi’nin AK Partili Meclis Üyesi Ekrem Baki, partisinden istifa etti!

Üsküdar Belediyesi’nin AK Partili Meclis Üyesi Ekrem Baki, partisinden istifa etti!

Devletten yaşlılık maaşı alıyormuş! Evlat katili saldırganın yeni ifadesi ortaya çıktı

Devletten yaşlılık maaşı alıyormuş! Evlat katili saldırganın yeni ifadesi ortaya çıktı

İsrail askerleri cinsiyet partisi için Gazze'de bir binayı havaya uçurdu

İsrail askerleri cinsiyet partisi için Gazze'de bir binayı havaya uçurdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.