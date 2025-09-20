HABER

Batman’da iki grup arasında taş ve sopalı kavga: Çok sayıda yaralı var

Batman'ın Kozluk ilçesinde iki grup arasında çıkan taş ve sopalı kavgada 12 kişi yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, gözaltına alınan 5 şüpheliden 1’ine ev hapsi cezası verildi, 1’i de tutuklandı.

Olay, 15 Eylül’de öğle saatlerinde Kozluk ilçesinde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, büyüyerek taş ve sopalı kavgaya dönüştü.

12 KİŞİ YARALANDI

Olayda 12 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, başlatılan soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’i sevk ev hapsi ile cezalandırılırken, 1’i de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
kavga
