Batman'da kahreden olay! Ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

Batman’ın Sason ilçesinde yaprak keserken meşe ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti. Şahsın cansız bedenini bulunduğu yerden çıkarmak için insan zinciri oluşturuldu.

Batman'da kahreden olay! Ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

Olay, Sason ilçesine bağlı Gürgenli köyü Güvenç mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Belge (67) hayvanları için meşe ağacından yaprak kesmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü. Belge’nin eve dönmemesi üzerine ailesi köy çevresinde arama yaptı. Yapılan arama sonucunda Belge’nin cansız bedeni bulundu.

MORGA KALDIRILDI

İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Belge’nin cansız bedenini bulunduğu yerden çıkarmak için ise insan zinciri oluşturuldu. Ramazan Belge’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Sason Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Batman
