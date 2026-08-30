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Batman'da kan donduran cinayet! Annenin cansız bedeni çöp konteynerinde bulundu, oğlu teslim oldu

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Kan donduran olayın adresi Batman oldu! Seve Cihangir (55) evinin avlusundaki çöp konteynerinde ölü bulundu. Cihangir'in oğlu, annesini öldürdüğünü itiraf etti ve polise teslim oldu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Petrolkent Mahallesi 2815’inci Sokak’ta meydana geldi. S.C., evinin avlusundaki konteynerde eşi Seve Cihangir’in bıçaklanarak öldürülmüş halde cansız bedenini buldu.

Batman da kan donduran cinayet! Annenin cansız bedeni çöp konteynerinde bulundu, oğlu teslim oldu 1

POLİSE BİLDİRDİ

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Seve Cihangir’in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Batman da kan donduran cinayet! Annenin cansız bedeni çöp konteynerinde bulundu, oğlu teslim oldu 2

ANNESİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Bu sırada Cihangir’in oğlu H.C., Emniyet Müdürlüğü’ne giderek annesini öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine H.C. gözaltına alındı. H.C.’nin psikolojik rahatsızlığının bulunduğu öne sürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Batman
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