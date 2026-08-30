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Çelik'ten Netanyahu'ya çok sert tepki: "Söyledikleri soykırım örgütünün terör propagandasından ibarettir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya çok sert tepki gösterdi. Çelik, "Netanyahu ve soykırım şebekesinin söylediklerinin hiçbir önemi yoktur. Çünkü söyledikleri her şey “soykırım örgütünün terör propagandası”ndan ibarettir" dedi.

Çelik'ten Netanyahu'ya çok sert tepki: "Söyledikleri soykırım örgütünün terör propagandasından ibarettir"
Melih Kadir Yılmaz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sert tepki gösterdi. Çelik, Netanyahu için " Netanyahu ve soykırım şebekesinin söylediklerinin hiçbir önemi yoktur. Çünkü söyledikleri her şey “soykırım örgütünün terör propagandası”ndan ibarettir" ifadelerini kullandı.

"İNSANLIĞA KARŞI SUÇ İŞLEYEN BİR YAPIDIR"

Çelik'in yaptığı açıklama şu şekilde:

“Netanyahu soykırım örgütü” insanlığa karşı suç işleyen bir yapıdır. Bu soykırım örgütü aynı zamanda bir “yalan makinesi” olarak hareket etmektedir.

Bu “soykırım şebekesi” sürekli olarak yalanlarla Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor. Bu, Cumhurbaşkanımızın insanlık ittifakı adına bu suç örgütüne karşı en güçlü duruşa sahip olmasındandır.

"SÖYLEDİKLERİ HER ŞEY 'SOYKIRIM' ÖRGÜTÜNÜN TERÖR PROPAGANDASINDAN İBARETTİR"

Netanyahu ve soykırım şebekesinin söylediklerinin hiçbir önemi yoktur. Çünkü söyledikleri her şey “soykırım örgütünün terör propagandası”ndan ibarettir.

“İnsanlık ittifakı”nın en güçlü sesi olan Cumhurbaşkanımızın sesi ise insanlığın vicdanında yankılanmaya ve insanlığın haysiyetini koruma adına siyaset yapmak isteyenlere yol göstermeye devam edecektir.

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik ak parti
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