HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Batman'da petrol kuyusunda çıkan yangın söndürüldü

Batman'ın Kozluk ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ait bir petrol kuyusunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Batman'da petrol kuyusunda çıkan yangın söndürüldü

Edinilen bilgilere göre olay, Kozluk ilçesine bağlı Taşlıdere köyü mevkiinde meydana geldi. Bölgede üretim faaliyeti yürüten Şelmo 73 petrol kuyusunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Batman da petrol kuyusunda çıkan yangın söndürüldü 1

YANGINI KISA SÜREDE SÖNDÜRDÜ

Yangını fark eden sahada görevli personel, durumu vakit kaybetmeden itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, küçük çapta çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

Batman da petrol kuyusunda çıkan yangın söndürüldü 2

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

21 Ocak 2026
21 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırklareli’nde feci kaza: 1 ölü, 1 yaralıKırklareli’nde feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Tanju Özcan ve CHP'li başkanlara hakaret davasında beraatTanju Özcan ve CHP'li başkanlara hakaret davasında beraat
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yangın Batman Petrol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1 yıl geçti... 03.17'de hayat durdu, gözyaşları sel oldu

1 yıl geçti... 03.17'de hayat durdu, gözyaşları sel oldu

ABD İran krizi alev aldı! Trump'tan 'Haritadan silin' talimatı, İran'dan 'cihat' çıkışı

ABD İran krizi alev aldı! Trump'tan 'Haritadan silin' talimatı, İran'dan 'cihat' çıkışı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

TRT1'in iddialı dizisinde yaprak dökümü! Başrolün vedası yazıldı

TRT1'in iddialı dizisinde yaprak dökümü! Başrolün vedası yazıldı

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.