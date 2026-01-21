Batman'da petrol kuyusunda çıkan yangın söndürüldü

Edinilen bilgilere göre olay, Kozluk ilçesine bağlı Taşlıdere köyü mevkiinde meydana geldi. Bölgede üretim faaliyeti yürüten Şelmo 73 petrol kuyusunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGINI KISA SÜREDE SÖNDÜRDÜ

Yangını fark eden sahada görevli personel, durumu vakit kaybetmeden itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, küçük çapta çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...