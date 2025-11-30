HABER

Batman itfaiyesi 20 metrelik kuyuya düşen horozu kurtardı

Batman'da 20 metrelik eski bir su kuyusuna düşen horoz, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Petrol Mahallesi'nde kaybolan horozunu arayan vatandaş hayvanının eski bir su kuyusuna düştüğünü fark etti.

Batman’da 20 metrelik eski bir su kuyusuna düşen horoz, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Petrol Mahallesi’nde kaybolan horozunu arayan vatandaş hayvanının eski bir su kuyusuna düştüğünü fark etti. Kendi imkanlarıyla hayvanı oradan çıkaramayan vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Daha önce yıkımı gerçekleştirilen bir evin bahçesinde bulunan 20 metrelik kuyuda inceleme yapan ekipler, zehirli gaz riskine karşı kuyuya tüple iniş yaparak hayvanı düştüğü yerden bir saat süren çalışmayla çıkardı.

Kuyudan çıkartılan horoz sahibine teslim edilirken kuyu ise daha sonra belediye ekipleri tarafından kapatıldı.

Kaynak: İHA

Batman
