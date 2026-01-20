HABER

Batman’da dev yasa dışı bahis operasyonu: İşlem hacmi 125 milyon lira

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, bahis siteleri için "Dış Finans Evi" olarak kullanılan iki ofis çökertildi. 125 milyon liralık para trafiğinin tespit edildiği olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda büyük bir şebekeyi gün yüzüne çıkardı. Bir plazada bulunan iki ayrı ofisin, yasa dışı bahis sitelerinin finansal işlemlerini yürüten birer "Dış Finans Evi" olarak kullanıldığı tespit edildi. Emniyet birimlerinin teknik ve fiziki takibi sonucu, şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerine entegre özel panel sistemleri kullandıkları belirlendi. İzlerini kaybettirmek için üçüncü şahıslar adına ve paravan olarak kurulan limited şirketler üzerinden banka hesapları açan şebekenin, suç gelirlerini soğuk kripto cüzdanlar ve karmaşık transfer yöntemleriyle aklamaya çalıştığı saptandı. Yapılan incelemelerde, şahısların ve kurdukları paravan şirketlerin banka hesapları üzerinden toplamda 125 milyon liralık işlem hacmine ulaştıkları ortaya çıkarıldı.

Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda; İ.D., Y.D., A.D., Ü.K. ve M.S. isimli 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen 2 adet masaüstü bilgisayar,

7 adet cep telefonu, 1 adet soğuk kripto cüzdanı, çok sayıda şahıs ve şirket adına düzenlenmiş banka/kredi kartı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kaynak: İHA

