Batman’da dondurma fabrikasında yangın

Batman'da bir dondurma fabrikasında kaynak sırasında sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu.Olay, Batman -Beşiri yolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir dondurma fabrikasında meydana geldi.

Batman’da bir dondurma fabrikasında kaynak sırasında sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu.

Olay, Batman -Beşiri yolu Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bir dondurma fabrikasında meydana geldi. Kaynak esnasında sıçrayan kıvılcımlar sonucu fabrikanın hem iç hem de dış panelleri alev aldı. Yangın kısa sürede büyürken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Batman
