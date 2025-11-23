HABER

Batman’da hastanenin 5. katından atlayan şahıs hayatını kaybetti

Batman’da Eğitim ve Araştırma Hastanesine girerek 5’inci kattan atlayan bir kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre olay, hastanenin 5’inci katında meydana geldi.

Batman'da hastanenin 5. katından atlayan şahıs hayatını kaybetti

Batman’da Eğitim ve Araştırma Hastanesine girerek 5’inci kattan atlayan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, hastanenin 5’inci katında meydana geldi. Hastanede kimsesi bulunmamasına rağmen binaya giren A.Ç., iddiaya göre gözlerini bağladıktan sonra kendini boşluğa bıraktı. Zemine düşen genç için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen A.Ç. kurtarılamadı. A.Ç.’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Batman
