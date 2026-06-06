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Batman’da kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Batman’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Batman’da kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, önceki gün sabah saatlerinde Batman-Siirt Çevre Yolu üzerindeki Körük Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil ile Melih Altun’un kullandığı motosiklet çarpışmıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan Altun, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan genç sürücü, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
Kaynak: İHA

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