Batman’da motosiklet kazası: 25 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam saat 21.30 sıralarında Batman-Siirt çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.M. idaresindeki motosiklet, o esnada yolun karşısına geçmeye çalışan Kader İlbaş’a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan İlbaş ile birlikte motosiklet sürücüsü M.A.M. ve motosiklette yolcu olarak bulunan R.Ş. yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Kader İlbaş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan R.Ş.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, motosiklet sürücüsü M.A.M. ise tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır