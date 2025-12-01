HABER

Batman’da otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı

Batman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, su kanalına düştü.

Batman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, su kanalına düştü. Kazada yaralanan sürücü araçtan itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Olay, Gültepe Mahallesi Yeniçağ Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kanala düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kanala düşen araçta mahsur kalan sürücüyü kurtarmak için titiz bir çalışma yürüttü. Kısa sürede araçtan çıkarılan vatandaşın hafif şekilde yaralandığı belirlendi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

