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Batman’da trafik kazası: 4 yaralı

Batman kent merkezinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 4 vatandaş yaralandı.Kaza Saat 14’30‘da Hürriyet Mahallesi Dostlar Caddesi üzerinde meydana geldi.

Batman’da trafik kazası: 4 yaralı
Çiğdem Sevinç

Batman kent merkezinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 4 vatandaş yaralandı.

Kaza Saat 14’30‘da Hürriyet Mahallesi Dostlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen hafif ticari araç ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yolda ters döndü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Batman
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