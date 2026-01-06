HABER

Batman’da yabancı uyruklu bir şahsın midesinden 64 parça uyuşturucu çıktı

Batman’da durdurulan otobüsteki yabancı şahsın midesinden 64 parça uyuşturucu maddesi metamfetamin çıktı.

Batman'da yabancı uyruklu bir şahsın midesinden 64 parça uyuşturucu çıktı

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Batman girişinde durdurulan otobüste arama yapıldı.
Durumundan şüphelenilen yabancı uyruklu bir yolcu üzerinde arama yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda yabancı uyruklu şahsın midesinde 64 Parça halinde toplam 472 gram uyuşturucu maddesi metamfetamin olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan şahsın midesindeki uyuşturucu madde çıkartıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Batman
