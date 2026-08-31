Batman’daki spor salonu yangınına ilişkin 4 gözaltı

Batman’da bir spor salonunun sauna bölümünde çıkan ve 3 kadının hayatını kaybettiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında işletme sahibi ve çalışanların da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Yangın, Gültepe Mahallesi’nde bulunan özel bir spor salonunun sauna bölümünde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında dumandan etkilenen çok sayıda kişi hastaneye kaldırılırken, 3 kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında spor salonunun işletme sahibi ile çalışanların da aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır