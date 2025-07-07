Bayburt Deneyap Atölyesi öğrencileri projelerini sergiledi

Bayburt Deneyap Atölyesi öğrencileri tarafından hazırlanan Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti Proje Şenliği, Gençlik Merkezi bahçesinde gerçekleştirildi. Öğrencilerin ’Milli Teknoloji Hamlesi’ kapsamında hazırladıkları projeler sergilendi.

Etkinlikte, öğrencilerin elektronik programlama ve nesnelerin interneti alanında geliştirdiği çalışmalar yer aldı. Büyük bir emek ve özveriyle hazırlanan projeler, şenliğe katılan vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Katılımcılar, öğrencilerin projelerini inceleme fırsatı buldu. Bu tür etkinliklerle gençlerin teknolojiye olan ilgisinin artırılması, geleceğin teknoloji yıldızlarının yetiştirilmesi amaçlanıyor.

(İHA)