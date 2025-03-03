HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bayburt güne karla uyandı

Bayburt güne karla uyandı

03.03.2025 10:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt şehir merkezi ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Bayburt güne karla uyandı

Bayburt'ta ramazanın üçüncü gününde vatandaşlar güne karla uyandı. Kar yağışının ardından soğuk hava yerini ılıman havaya bıraktı. Eksi 15, eksi 20 derece havada oruç tuttuğunu söyleyen Adem Daştan isimli vatandaş, bu sene kış mevsiminin çetin geçtiğini belirterek, "Bu sene Ramazan kış ayına denk geldi. 33 yılda bir mi denk geliyor bilmiyorum ama Ramazan dondurucu soğukların etkili olduğu bir kışa denk geldi, ekstra üşüyoruz. Allah oruç tutanların yar ve yardımcısı olsun. Bu havalar serinden öte çok soğuk. Eksi 10, 15, 20 derece havada oruç tutuyoruz. Güç oluyor ama tutabiliyoruz" dedi.

Karla birlikte havanın ısındığını belirten Çetin Güven isimli bir diğer vatandaş, "Bugün Bayburt güne karla uyandı ama hava o kadar da soğuk değil, ılıman bir hava var. Borulardan sular akıyor, sular aktığına göre demek ki belli bir sıcaklık var" diyerek konuştu.Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Kahramanmaraş’ta çok sayıda şüpheli yakalandıKahramanmaraş’ta çok sayıda şüpheli yakalandı
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 76.21 olduİstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 76.21 oldu
Anahtar Kelimeler:
Bayburt kar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamını duyurdu!

TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamını duyurdu!

Memur ve emekliye zam için ilk rakam ortaya çıktı!

Memur ve emekliye zam için ilk rakam ortaya çıktı!

Engelli bakım merkezinde cinsel istismar skandalı

Engelli bakım merkezinde cinsel istismar skandalı

Öcalan'ın çağrısı sonrası Ankara'nın yol haritası belli oldu! Dağdaki terör örgütü liderleri nerede yaşayacak?

Öcalan'ın çağrısı sonrası Ankara'nın yol haritası belli oldu! Dağdaki terör örgütü liderleri nerede yaşayacak?

Dikkat çeken anket sonuçları: Hem AK Parti'ye hem de CHP'ye fark attı!

Dikkat çeken anket sonuçları: Hem AK Parti'ye hem de CHP'ye fark attı!

Ümit Özdağ'dan ilk fotoğraf geldi!

Ümit Özdağ'dan ilk fotoğraf geldi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

PARTNER
Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.