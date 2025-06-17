Bayburt merkezli 13 ilde kaçakçılık operasyonu: Tarihi eserler ve sahte paralar ele geçirildi

Bayburt İl Jandarma Komutanlığınca belirlenen şüphelilere yönelik 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 22 şüphelinin ikamet, iş yeri ve araçlarında aramalar yapıldı.

Aramalarda, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait 4 adet gümüş işlemeli kemer, 1 adet üzeri işlemeli gümüş ibrik, 2 adet takı eşyası, 10 adet Doğu Roma dönemine ait sikke ve objeler ele geçirildi. Ayrıca, operasyon kapsamında 2 bin 583 adet çeşitli ülkelere ait sahte olduğu değerlendirilen banknot para, bir tabanca ve 47 adet tabanca fişeği bulundu.

Operasyon sonucu yakalanan 22 şüpheliden 21'i ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli, denetimli serbestlik kararıyla serbest bırakıldı.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, kültürel mirasın korunması adına izinsiz kazı ve tarihi eser ticareti suçlarıyla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır