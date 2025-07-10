Bayburt Uğrak Göleti inşaatında sona gelindi

Tamamlandığında 4 bin dekar zirai tarım arazisini sulayacak gölet inşaatı çalışmalarında yüzde 80 fiziki gerçekleşme sağlandı.

Bölge Müdürü Fatih Kişi, temelden 26 metre yükseklikte inşa edilen Uğrak Göleti’nde incelemelerde bulunarak, devam eden imalat çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen göletin, bölgedeki tarım arazilerine can suyu olacağı belirtildi. DSİ 22. Bölge Müdürlüğü, damlayı baraja, barajı tarlaya ve ürünleri suya kavuşturmak için Bayburt’ta baraj, gölet, sulama inşaatlarının devam ettiğini bildirdi.

(İHA)