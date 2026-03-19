Bayburt’ta akşam saatlerinde yağış bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce yapılan değerlendirmeye göre, bölgede yağışlı hava etkisini gösterecek. Yağışların, Bayburt, Erzincan ve çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar; Erzurum, Ardahan ve çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların Erzincan, Bayburt ve çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar şeklinde görüleceği tahmin edilmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

