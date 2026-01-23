Bayburt’ta kar yağışı aralıklarla devam ediyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, rüzgârın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Meteoroloji yetkilileri, buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Ayrıca yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu belirtilerek, yetkililerin ve vatandaşların gerekli önlemleri almaları istendi.

Öte yandan gece en düşük hava sıcaklığı Bayburt merkez ve Demirözü ilçesinde eksi 13, Aydıntepe ilçesinde ise eksi 18 derece olarak ölçüldü.

