Bayburt’ta katı atık ve ambalaj atığı tesislerinde denetim yapıldı

Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik birimleri, kentteki Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ile Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi’nde rutin, ani ve şikâyet üzerine denetimler gerçekleştirdi. Denetimlere İl Müdürü Cengiz Sevim de katılarak tesislerde incelemelerde bulundu.

Yapılan kontrollerde tesislerin çevre mevzuatına uygunluğu, atık yönetimi süreçleri ve çevresel etkileri yerinde değerlendirildi. İl Müdürlüğü yetkilileri, ilgili kurumlarla iş birliği içinde kalıcı çözümler üretmek amacıyla çalışmaların 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında sürdürüldüğünü belirtti.

Kaynak: İHA