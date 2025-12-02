HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bayburt’ta katı atık ve ambalaj atığı tesislerinde denetim yapıldı

Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik birimleri, kentteki Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ile Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi’nde rutin, ani ve şikâyet üzerine denetimler gerçekleştirdi.

Bayburt’ta katı atık ve ambalaj atığı tesislerinde denetim yapıldı

Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik birimleri, kentteki Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ile Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi’nde rutin, ani ve şikâyet üzerine denetimler gerçekleştirdi. Denetimlere İl Müdürü Cengiz Sevim de katılarak tesislerde incelemelerde bulundu.

Bayburt’ta katı atık ve ambalaj atığı tesislerinde denetim yapıldı 1

Yapılan kontrollerde tesislerin çevre mevzuatına uygunluğu, atık yönetimi süreçleri ve çevresel etkileri yerinde değerlendirildi. İl Müdürlüğü yetkilileri, ilgili kurumlarla iş birliği içinde kalıcı çözümler üretmek amacıyla çalışmaların 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında sürdürüldüğünü belirtti.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karadeniz'de bir gemi saldırısı daha! "Sinop'a doğru seyrediyor"Karadeniz'de bir gemi saldırısı daha! "Sinop'a doğru seyrediyor"
Karaman’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralıKaraman’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Bayburt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.