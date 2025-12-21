Bayburt’ta lise öğrencilerine yönelik söyleşi programı düzenlendi

Bayburt’ta lise öğrencilerine yönelik düzenlenen Gençlik Buluşması programları devam ediyor. Program kapsamında kız ve erkek öğrencilerle ayrı ayrı söyleşiler gerçekleştirildi.

Bayburt Lisesi konferans salonunda düzenlenen programda Kur’an Kursu Öğreticisi Fatma Müjde, kız öğrencilerle bir araya gelerek ’Günahlardan Sakınmak’ konusunda öğrencilere nasihatlerde bulundu. Söyleşide, gençlerin manevi gelişimi, değerler eğitimi ve günlük hayatta dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı.

Erkek öğrencilere yönelik program ise Bayburt Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezinde gerçekleştirildi. Manevi Danışman Muhammet İnci tarafından verilen söyleşide, gençlerin karşılaştığı güncel sorunlar ve bu sorunlarla mücadelede manevi duyarlılığın önemi üzerine duruldu.

Söyleşi sonunda öğrencilerin soruları yanıtlanırken, Gençlik Buluşması programlarının aralıklarla devam edeceği ifade edildi.

