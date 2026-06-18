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Bayburt’taki şantiyelerde yapı denetimi yapıldı

Bayburt’ta inşaat sahalarında yapılan denetimlerde, yapıların onaylı projelere, mevzuata ve teknik standartlara uygunluğu incelendi.

Bayburt’taki şantiyelerde yapı denetimi yapıldı

Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki şantiyelerde denetim gerçekleştirdi.

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda yapılan kontrollerde, yapı denetim kuruluşlarının sorumluluğundaki inşaatlar yerinde incelendi.

Bayburt’taki şantiyelerde yapı denetimi yapıldı 1

Yapı Denetim Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalara İl Müdürü Cengiz Sevim de katıldı. Sevim, sahadaki denetimleri inceleyerek, teknik personelden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Denetimlerde, yapıların projelerine, ilgili mevzuata ve teknik standartlara uygun şekilde inşa edilip edilmediği gözden geçirildi.

Güvenli ve kaliteli yapılaşma için denetimlerin düzenli aralıklarla süreceği bildirildi.

Bayburt’taki şantiyelerde yapı denetimi yapıldı 2

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bayburt
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