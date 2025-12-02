HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bayburt’un yüksek kesimlerine kar yağdı

Aralık ayının gelmesiyle birlikte Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Bayburt’un yüksek kesimlerine kar yağdı

Aralık ayının gelmesiyle birlikte Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü bölgede yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.
Aydıntepe ilçesine bağlı Soğanlı Dağları’ndaki yaylalar sabaha kar manzarasıyla uyanırken, kar ve tipi yüksek kesimlerde etkisini sürdürdü. Bayburt-Erzurum kara yolunun 2 bin 400 rakımlı Kop Dağı Geçidi’nde ise Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Bayburt’un yüksek kesimlerine kar yağdı 1

Yüksek rakımlardan gelen soğuk hava, Bayburt şehir merkezinde de etkisini gösterdi. Kent genelinde aralıklarla yağış devam ederken, sürücüler olası buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Bayburt’un yüksek kesimlerine kar yağdı 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Karadeniz'de bir gemi saldırısı daha! DGM duyurdu: "Sinop'a doğru seyretmektedir"Son dakika | Karadeniz'de bir gemi saldırısı daha! DGM duyurdu: "Sinop'a doğru seyretmektedir"
Karaman’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralıKaraman’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Aralık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.