HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bayraktar TB3 SİHA, NATO tatbikatında gövde gösterisi yaptı: Baltık Denizi'nde tam isabet!

İçerik devam ediyor
Rosetta

Bayraktar TB3 SİHA, NATO’nun Steadfast Dart 2026 tatbikatı kapsamında dünya sahnesine çıktı. TCG ANADOLU’nun kısa pistinden otonom şekilde havalanan Bayraktar TB3, Baltık Denizi’nde icra edilen atış faaliyetinde su üstü hedeflerini ikili salvo MAM-L atışıyla tam isabetle vurarak yurt dışındaki ilk operasyonel gösterimini başarıyla gerçekleştirdi.

Türk savunma sanayii deniz havacılığındaki önemli bir adımı daha başarıyla tamamladı. 2026 yılında NATO’nun en büyük ve kapsamlı tatbikatı olan Steadfast Dart 2026’nın deniz safhasında, TCG ANADOLU’da konuşlu bulunan Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistten otonom havalanma kabiliyeti ve atış gücüyle bir kez daha rüştünü ispatladı.

Bayraktar TB3 SİHA, NATO tatbikatında gövde gösterisi yaptı: Baltık Denizi nde tam isabet! 1

BALTIK DENİZİ’NDE TAM İSABET

Tatbikat kapsamında gemide konuşlu bulunan ve kısa pistten sorunsuz şekilde kalkış yapan Bayraktar TB3, belirlenen su üstü hedefine yönelik gerçekleştirdiği ikili salvo MAM-L atışında hedefleri tam isabetle imha etti. Tatbikata katılan ülkelerin askerleri milli SİHA’nın deniz hedeflerine yaptığı başarılı atışların ardından tam not verdi. Müttefik ülke askerlerini büyüleyen Bayraktar TB3 SİHA, hedefleri tam isabetle bulan atışların ardından TCG ANADOLU’ya güvenli bir şekilde iniş yaparak faaliyeti başarıyla tamamladı.

Bayraktar TB3 SİHA, NATO tatbikatında gövde gösterisi yaptı: Baltık Denizi nde tam isabet! 2

YURT DIŞINDA İLK OPERASYONEL GÖSTERİM

Kısa pistli gemilerden kalkış-iniş yaparak operasyon icra edebilen dünyadaki ilk SİHA olma özelliği taşıyan Bayraktar TB3’ün bu faaliyeti, yurt dışındaki bir harekât alanında sergilediği ilk operasyonel gösterim olması sebebiyle stratejik bir önem taşıyor. TCG ANADOLU gemisinde hâlihazırda 3 adet Bayraktar TB3 SİHA görev yaparken, bu platformların Baltık Denizi gibi zorlu bir coğrafyada sergilediği performans NATO müttefikleri tarafından da büyük ilgiyle takip ediliyor.

Bayraktar TB3 SİHA, NATO tatbikatında gövde gösterisi yaptı: Baltık Denizi nde tam isabet! 3

KOORDİNELİ HAREKÂT İCRA EDECEK

Tatbikatın ilerleyen aşamalarında Bayraktar TB3’lerin kabiliyetleri en üst seviyede sergilenmeye devam edecek. Planlamaya göre önümüzdeki günlerde iki adet Bayraktar TB3 SİHA’nın, TCG ANADOLU’dan arka arkaya kalkış yaparak koordineli bir harekât icra etmesi de hedefleniyor. Bu safhada bir Bayraktar TB3 ile ikili salvo MAM-L atışı yapılırken, diğer Bayraktar TB3 platformunun ise tahrip gücü daha yüksek olan MAM-T mühimmatı ile atış gerçekleştirmesi hedefleniyor.

Bayraktar TB3 SİHA, NATO tatbikatında gövde gösterisi yaptı: Baltık Denizi nde tam isabet! 4

STRATEJİK GÖREVLER YOLDA

Seçkin Gözlemci Günü’nde NATO üst düzey komuta kademesine yönelik özel bir uçuş gösterimi sunacak olan Bayraktar TB3’ün tatbikat kapsamına göre uzun menzilli uçuş görevi icra etmesi de olası senaryolar arasında yer alıyor. Bayraktar TB3 SİHA’ların konuşlu olduğu TCG ANADOLU ve beraberindeki Türk deniz görev grubunun Baltık Denizi’ndeki varlığı, savunma uzmanları tarafından müttefik savunma planları çerçevesinde caydırıcılığın en önemli unsurlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Bayraktar TB3 SİHA, NATO tatbikatında gövde gösterisi yaptı: Baltık Denizi nde tam isabet! 5

İHRACAT ŞAMPİYONU

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini tamamen öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2025 yılında da insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmaya devam etti. Geride bıraktığımız 3 yılda dünya SİHA pazarında liderliğini sürdüren Baykar, 2025 yılında ulaştığı 2.2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeledi. Son yıllarda gelirlerinin %90’ını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatının lokomotifi oldu.

Bayraktar TB3 SİHA, NATO tatbikatında gövde gösterisi yaptı: Baltık Denizi nde tam isabet! 6

DÜNYANIN EN BÜYÜK İHA ŞİRKETİ BAYKAR

2023 ve 2024 yıllarında Türkiye’deki tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2023’te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024 yılında da savunma ve havacılık sektörü toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye’yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 16 ülke ile olmak üzere toplam 37 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

Bayraktar TB3 SİHA, NATO tatbikatında gövde gösterisi yaptı: Baltık Denizi nde tam isabet! 7

Bayraktar TB3 SİHA, NATO tatbikatında gövde gösterisi yaptı: Baltık Denizi nde tam isabet! 8

Bayraktar TB3 SİHA, NATO tatbikatında gövde gösterisi yaptı: Baltık Denizi nde tam isabet! 9

Bayraktar TB3 SİHA, NATO tatbikatında gövde gösterisi yaptı: Baltık Denizi nde tam isabet! 10

Bayraktar TB3 SİHA, NATO tatbikatında gövde gösterisi yaptı: Baltık Denizi nde tam isabet! 11

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Gürlek'ten taziye mesajıBakan Gürlek'ten taziye mesajı
Ölü yunus sahile vurduÖlü yunus sahile vurdu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Baykar bayraktar siha
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Prof. Dr. Ercan açıkladı! İşte Türkiye’de deprem riski en düşük şehirler

Prof. Dr. Ercan açıkladı! İşte Türkiye’de deprem riski en düşük şehirler

Ahmet Çakar'dan derbi sonrası olay yorum! "Zangır zangır titreyen..."

Ahmet Çakar'dan derbi sonrası olay yorum! "Zangır zangır titreyen..."

Fenomenlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu

Fenomenlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu

Altında tarihi rekor gelir mi? Filiz Eryılmaz'dan kademeli alım yapacaklara kritik tavsiye

Altında tarihi rekor gelir mi? Filiz Eryılmaz'dan kademeli alım yapacaklara kritik tavsiye

14 Şubat Cumartesi akaryakıt fiyatları

14 Şubat Cumartesi akaryakıt fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.