Bayraktaroğlu, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktaroğlu'nun Caine ile telefon görüşmesinde, "ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı" belirtildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır