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Bayraktaroğlu, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine ile telefonda görüştü.

Bayraktaroğlu, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktaroğlu'nun Caine ile telefon görüşmesinde, "ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı" belirtildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Genelkurmay Başkanı
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