Bayraktaroğlu, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine ile telefonda görüştü.
19.08.2026 14:40
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Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktaroğlu'nun Caine ile telefon görüşmesinde, "ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı" belirtildi. Kaynak: AA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır
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