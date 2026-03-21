HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bayram günü bir mahalle kana bulundu! 3 kişinin öldüğü kavgada baba-oğul detayı

İçerik devam ediyor

Hatay'da bayramın ilk gününde aileler arasında yaşanan kavgada kan dökülmüş; 3 kişi ölmüş, 25 kişi de yaralanmıştı. Saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıkarken ölenlerden ikisinin, baba ve uzman erbaş olan oğlu olduğu öğrenildi.

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Hatay'ın Altınözü ilçesi Keskincik Mahallesi'nde iki aile arasında başlayan sözlü tartışmada ortalık savaş alanına döndü.

ÖLENLERDEN İKİSİ BABA OĞULMUŞ

Tarafların birbirine taşla, bıçakla, sopayla ve silahla saldırdığı olayda 25 kişi yaralanarak kentteki hastanelere sevk edildi.

Bayram günü bir mahalle kana bulundu! 3 kişinin öldüğü kavgada baba-oğul detayı 1

1'İ KADIN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Yalçın ve uzman erbaş olan oğlu Adnan Yalçın ve Nidal Hortum olduğu öğrenilen 3 kişi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bayram günü bir mahalle kana bulundu! 3 kişinin öldüğü kavgada baba-oğul detayı 2

KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI

Mahallede jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, tarafların savaşı andıran bir şekilde birbirlerine saldırdıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bayram günü bir mahalle kana bulundu! 3 kişinin öldüğü kavgada baba-oğul detayı 3

Jandarma ekiplerinin bölgedeki geniş güvenlik önlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bayram günü bir mahalle kana bulundu! 3 kişinin öldüğü kavgada baba-oğul detayı 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hatay kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.