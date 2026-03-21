Bayram günü bir mahalle kana bulundu! 3 kişinin öldüğü kavgada baba-oğul detayı

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Hatay'ın Altınözü ilçesi Keskincik Mahallesi'nde iki aile arasında başlayan sözlü tartışmada ortalık savaş alanına döndü.

ÖLENLERDEN İKİSİ BABA OĞULMUŞ

Tarafların birbirine taşla, bıçakla, sopayla ve silahla saldırdığı olayda 25 kişi yaralanarak kentteki hastanelere sevk edildi.

1'İ KADIN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Yalçın ve uzman erbaş olan oğlu Adnan Yalçın ve Nidal Hortum olduğu öğrenilen 3 kişi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI

Mahallede jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, tarafların savaşı andıran bir şekilde birbirlerine saldırdıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Jandarma ekiplerinin bölgedeki geniş güvenlik önlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA