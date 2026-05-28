HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suya attılar

Bolu’nun Göynük ilçesinde bayram namazına gelmeyen kişileri, köylüler tarafından yataklarından kaldırılarak buz gibi su dolu oluğa atıldı.

Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suya attılar

Göynük ilçesine bağlı Sarıcalar köyünde nesilden nesile aktarılan ve bayram sabahlarına neşe katan "oluğa atma" geleneği, bu Kurban Bayramı’nda da renkli görüntülere sahne oldu. Alınan bilgiye göre, sabah 06.06’da kılınan bayram namazının ardından cami cemaati, namaza katılmayan köy sakinlerini ve gençleri tespit etti. Namaz sonrası bir araya gelen köylüler, uyanamayan gençlerin evlerine sürpriz baskınlar düzenledi. Yataklarından zorla kaldırılan gençler, evlerinden alınarak köy meydanında bulunan içi buz gibi suyla dolu oluğa götürüldü. Namazı kaçıranlar, köylülerin tekbirleri ve alkışları eşliğinde soğuk suya atıldı. Yüzleri güldüren ve köyde gelenek haline gelen bu eğlenceli uygulama, bayramlaşma merasimine de ayrı bir renk kattı.

Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suya attılar 1

Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suya attılar 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şanlıurfa’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandıŞanlıurfa’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
Magnesia Antik Kenti’nde kaçak kazıya suçüstü: 3 şüpheli yakalandıMagnesia Antik Kenti’nde kaçak kazıya suçüstü: 3 şüpheli yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Bolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan ABD'ye yeni rest! "Kırmızı çizgimiz" diye duyurdular

İran'dan ABD'ye yeni rest! "Kırmızı çizgimiz" diye duyurdular

Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Tek bir filmle ünlü olup sırra kadem bastı! Son haliyle gündemde

Tek bir filmle ünlü olup sırra kadem bastı! Son haliyle gündemde

Ankara'da tarihi zirve! Memura 9 gün NATO izni

Ankara'da tarihi zirve! Memura 9 gün NATO izni

Türkler, Yunan adalarına akın etti: Pasaport kontrolünde kuyruklar oluştu

Türkler, Yunan adalarına akın etti: Pasaport kontrolünde kuyruklar oluştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.