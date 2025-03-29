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Bayram trafiğinde kaza: 6 yaralı

29.03.2025 12:38
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Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Bayram trafiğinde kaza: 6 yaralı

Kaza, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Beyköy mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İstanbul istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan 34 KNL 973 plakalı Suzuki marka araç, aynı istikamete gitmekte olan 06 AAE 74 plakalı Toyota marka otomobille çarpıştı.

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Çarpışmanın etkisiyle 34 KNL plakalı araç ters istikamete döndü. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri her iki otomobilde bulunan C.Ç.(43), S.Ç.(45), H.Y.Ç.(16), H.Y.Ç.(20), N.A.(79), Ş.A.(31) olay yerinde müdahale ederken yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Meydana gelen trafik kazası nedeniyle Anadolu Otoyolu Ankara istikametine trafik durma noktasına gelirken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

(İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik bayram kaza
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