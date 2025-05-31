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Bayram yaklaşıyor: Sadece kurban eti ile kahvaltı yapmayın! "En sağlıklı et; yağ oranı az, pembe ve parlak olan ettir"

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, Trabzon’daki hayvan pazarlarında hareketlilik artarken, uzmanlar da kurban etinin doğru tüketimi ve saklanmasına yönelik önemli uyarılarda bulunuyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazlı Nur Aslan Çin, kurban etinin kesildikten hemen sonra değil, 12-24 saat buzdolabında dinlendirildikten sonra tüketilmesini önerdi.

Bayram yaklaşıyor: Sadece kurban eti ile kahvaltı yapmayın! "En sağlıklı et; yağ oranı az, pembe ve parlak olan ettir"

Trabzon'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, hayvan pazarındaki hareketlilik sürerken, uzmanlar da kurban etinin tüketim ve saklanması konusunda önerilerde bulunuyor. Et tüketiminde aşırıya kaçmadan sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat çeken uzmanlar, kırmızı etin yanında sebze ağırlıklı besinlerin yanı sıra meyve gibi lifli gıdaların da tüketilmesini öneriyor.

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"KAVURMA SAĞLIK AÇISINDAN RİSKLER TAŞIYOR"

KTÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazlı Nur Aslan Çin, tavsiyelerde bulunarak, özellikle bayram sabahı kahvaltılarında gelenek haline gelen kavurmanın sağlık açısından riskler taşıyabileceğine dikkati çekti. Doç. Dr. Çin, "Kurban Bayramı gelince kahvaltı sofalarındaki kavurma istenen bir yemek oluyor. Kavurma yerine; ızgara, haşlama ve fırında et yemeyi de tercih ediyoruz. Kestiğimiz kurban etini, 12-24 saat aralığında buzdolabında dinlendirmemiz gerekiyor. Kurban eti ile kavurma yapacaksak; doymuş yağ eklemeden, etin kendi yağı ile kısık ateşte ve az miktarda tuz ile pişirmemiz yeterli olacaktır" dedi.

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"SADECE KURBAN ETİ İLE KAHVALTI YAPMAYIN"

Etin yanında sebze ağırlıklı beslenmenin sindirimi kolaylaştırdığını vurgulayan Çin, "Kesim yapılırken 'bulaş' riskini önleyebilmek için ekmek ve sebze kestiğimiz tahtaların dışında et için özel, ayrı tahta üzerinde kesim yapılması bulaşı önlemek adına en doğru adım olacaktır. Sadece kurban eti ile kahvaltının yapılmaması gerekmektedir. Etin yanında sebze ağırlıklı beslenilmeli; brokoli, karnabahar, salatalık ve domatesten yapılan çoban salata ya da mevsim salatası tercih edilmelidir. Limonlu bir salata tüketmek, demir emilimini artıracaktır. Böylelikle sindirim daha kolay olacaktır. Tam tahıllı ekmek, bulgur pilavı, ayran ve kefir gibi probiyotik içeriği yüksek olan içecekler tüketilmelidir" dedi.

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"'ÖLÜM KATILIĞI' DEDİĞİMİZ OLAYIN SONLANMASI GEREKİYOR"

Çin, buzluktan çıkarılan etlerin saklanmasına yönelik ise şu önerileri sıraladı: "Et kesildikten sonra 'ölüm katılığı' dediğimiz olayın sonlanması gerekiyor. Et, küçük parçalar halinde kıyma ya da kavurma yapılarak tek kullanımlık şekilde buzlukta saklanmalıdır. Saklama süresi maksimum 6 ay olmalıdır. Kullanacak olduğunuz eti, dolaptan direkt sıcak suya ya da dışarıda bekleterek çözdürülme yapılmamalıdır. Dolaptan bir gece önce çıkararak; mikrodalgada ya da buzdolabında bekleterek tüketime hazır hale getirilmelidir. Fazla miktarda kıyma ya da kavurma olarak sakladığımız etin bir miktarını kesip, geri kalan kısmı tekrar dolaba kaldırıyoruz. Bu alışkanlıklar hem besin değerini düşürmekte hem de mikrobiyolojik üremeyi artırmaktadır. Bu yüzden kesinlikle kullanılmamalıdır. Mikrodalgaya koyduğunuz eti, cam bir kapak ya da başka bir tabak ile kapatıp çözündürdükten sonra kullanmakta da fayda var."

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"PİŞİRİRKEN HAYVANSAL YAĞ EKLENMEMELİ"

Kurban etinin pişirilmesinde dikkatli olunması gerekildiğini aktaran Çin, "Etin yüksek ateşte, mangal üzerinde, yakın mesafeden pişirilmesi kanserojen bileşiklerin oluşmasına neden oluyor. Etin yağının damlatılmasıyla pişirilmesi gerekiyor. Yanmış etler tüketilmemeli ve tereyağı, kuyruk yağı gibi hayvansal yağların eklenmemesine de dikkat edilmelidir. Etin sakatatlarını; karaciğerini tüketirken de dikkatli olunmalıdır. Et üzerinde beyaz lekelenmeler varsa, tüketilememesi lazım. Karaciğerin homojen yapıda, pamuk gibi olması, kesilen hayvanın sağlıklı olduğu anlamına gelmektedir. En sağlıklı et; yağ oranı az, pembe ve parlak olan ettir" diye konuştu.

KURBAN-ETINI-SEBZEYLE-TUKETIM-ONERISI_740098_218520Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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