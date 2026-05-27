Bayramda keseceği koçla teleferik keyfi yaptı

Bursa’nın önemli turizm merkezlerinden olan Uludağ, havaların ısınmasıyla birlikte doğaseverleri ağırlamaya başladı. Piknik yapmak, temiz havanın ve eşsiz doğanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar hafta sonunu Uludağ’da geçirirken, sıra dışı bir ziyaretçi dikkat çekti. Bursa’da yaşayan Mesut Ceylan, Kurban Bayramı’nda keseceği koçunu da yanına alarak teleferikle Uludağ’a çıktı. Teleferiğe bindirilen koç, yolculuk boyunca çevredeki vatandaşların ilgi odağı oldu. Kabine kurbanlık koçuyla birlikte binen Ceylan, yaklaşık 9 kilometrelik teleferik hattında şehir ve orman manzarası eşliğinde zirveye ulaştı. Uludağ’a çıkan Ceylan, yaz sezonunun açılmasıyla hareketliliğin arttığı bölgede koçuyla birlikte vakit geçirdi. Yaşanan ilginç olay ortaya renkli görüntüler çıkarırken, bayram öncesinde kurbanlık koçunu gezintiye çıkaran Mesut Ceylan görenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

