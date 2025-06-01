Bayramı evde mi geçirecekler? İnfaz düzenlemesinden faydalanacak tutuklu sayısı belli oldu: Muhalefetten itiraz

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) infaz düzenlemesi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İnfaz düzenlemesinin Kurban Bayramı’na yetişip yetişmeyeceği ise merak konusu oldu. Yoğun mesai devam ederken kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

MUHALEFETTEN PAKETE İTİRAZ

Meclis Adalet Komisyonu’nun Cüneyt Yüksel başkanlığında toplandığı bildiren Ekol TV muhabiri Selda Güneysu paketle ilgili detayları açıkladı. İnfaz düzenlemesinin bayram öncesine yetişmesinin beklendiği, sabah saatlerine kadar komisyonun çalışmalarını sürdüreceği ve CHP milletvekillerinin ise Anayasa’nın eşitlik ilkesi nedeniyle itirazlarını sürdüreceğini Aktarıldı.

BAYRAMDAN ÖNCE YASALAŞMASI BEKLENİYOR

İnfaz düzenlemesinin salı günü TBMM Başkanlık seçimlerinin yapılacak olması sebebiyle çarşamba günü Genel Kurul’a gelmesi bekleniyor. Çarşamba günü Genel Kurul’un çalışmalarına hız kesmeden devam edeceği değerlendirilirken Kurban Bayramı öncesinde teklifin yasalaşacağı ön görülüyor.

YARARLANACAK MAHKUM SAYISI KAÇ?

Ekol TV Muhabiri Selda Güneysu’nun aktardığı detaylara göre, mükerrer suçta cezanın dörtte dört oranından dörtte üç oranına indirilmesi bekleniyor. Mükerrer suçtan yararlanan mahkûm sayısının 19 bin 800 olduğu ifade edildi.

HASTA MAHKUMLAR

Pakette ağır hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç olan, cezaevinde hayatını idame ettiremeyecek durumda bulunan mahkumlar ile ilgili düzenleme de pakette yer aldı. Bu düzenlemeden ise yaklaşık bin 500 – 2 bin kişinin faydalanması bekleniyor.

COVİD DÜZENLEMESİNE YER VERİLMEDİ

İnfaz düzenlemesi ile yaklaşık 22 bin mahkûma tahliye yolunun açılacağı değerlendirilirken DEM Parti ve muhalefetin beklentisinin aksine Covid-19 düzenlemesi pakette yer almadı. 31 Temmuz 2023’te yayınlanan düzenleme Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olması nedeniyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş ve TBMM’ye gönderilmişti. Düzenlemeden hüküm giyenler yararlanmış ve mahkeme aşaması devam eden tutuklular yararlanamamıştı.