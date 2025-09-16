HABER

Bayrampaşa Belediye Başkanı Mutlu'nun adı skandal iddiaya karıştı: Depremzededen 3 milyon TL rüşvet! "Parayı vermedim diye kafe mühürlendi"

Bayrampaşa Belediyesi'ne düzenlenen operasyonla ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı. Operasyonda CHP'li Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da olduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İddiaya göre bir depremzededen rüşvet istendi, soruşturma da depremzedenin şikayeti üzerine başladı. Mutlu'nun ve şikayetçi depremzedenin ifadeleri de ortaya çıktı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından açılan soruşturma sürüyor. Soruşturmanın 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'daki evi yıkıldıktan sonra ilçeye dönen bir depremzedenin şikayeti üzerine başladığı öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN ONAYI ALDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan başvuru sonrası yaptığı çalışmada, depremzede A.O'nun Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile boş bir araziye kafe açmak için talepte bulunduğunu ve onay aldığını belirledi.

'KAFE İÇİN 3 MİLYON TL RÜŞVET' İDDİASI

Depremzedenin hukuki işlemleri için oyalandığı, yaklaşık 2,5 milyon liralık yatırım sonrası kafenin açılması için bu sefer 3 milyon lira rüşvet istendiğini belirleyen ekipler, kafenin yüzde 25'inin ise Hasan Mutlu'ya verilmesi yönünde baskılar olduğunu tespit etti.

İSİM HAKKI DA BELEDİYE BAŞKANINDA ÇIKTI

Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine ekipler, bu sefer de belediye işletmesi olan Mis Cafe'nin isim hakkının Hasan Mutlu'da olduğunu belirledi.

BELEDİYE BAŞKANI MUTLU'NUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun soruşturma kapsamında polise verdiği ifadelere ulaşıldı. Emniyetteki ifadesinde, gönül ilişkisi içinde olduğu iddia edilen ve kendi hesabından para aktardığı tespit edilen biri evli 3 kadın ile ilgili yöneltilen soruya "Tanırım" diye yanıt veren Başkan Hasan Mutlu, bu kadınlara aktardığı hesap hareketlerindeki miktarla ilgili ise "Danışmanlık ücretiydi" diye cevap verdiği öğrenildi. Mutlu'nun, gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen kadınlardan birini işe aldığı diğerine ise maddi destek sağladığı da çalışmalarda ortaya çıkarıldı.

Gözaltına alınan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu

İhalelerdeki yolsuzluk iddiaları yöneltilen Mutlu’nun, "Ben komisyon üyesi değilim, bilmiyorum" diye cevap verdiği aktarıldı.

ŞİKAYETÇİ DEPREMZEDE: 3 MİLYON TL'Yİ VERMEDİM, KAFE MÜHÜRLENDİ

Şikâyetçi kafe işletmecisi depremzedenin ifadesinde, "Ben Hataylıyım, uzun yıllar Bayrampaşa’da yaşayıp Hatay’a gittim. Orada evim yıkılınca deprem sebebiyle döndüğümde kafe açmak istediğimi söyleyerek belediye başkanından izin istedim. Onay aldım, hukuki süreç için de beni başkan yardımcısına yönlendirdi. Önce bir firmaya ihale edilip oradan teslim yapılacağını söylediler. Ben de yaklaşık 2,5 milyon TL masraf yaptım. Bu yönde vaatlerde bulundular. Ancak geçen sürede sürekli oyalandım, benden 3 milyon TL ve yüzde 25 ortaklık istediler. Vermeyince kafe mühürlendi. Ben verilen sözlere ve vaatlere güvenerek bu yatırımı yaptım." Dediği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da aralarında bulunduğu 48 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. (AA)

