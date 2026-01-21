HABER

Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon: 13 gözaltı kararı

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 11'i gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile belediyede görevli kamu görevlileri ile bazı kişilere yönelik yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yeni operasyon yapıldı.

Bayrampaşa Belediyesi ne operasyon: 13 gözaltı kararı 1

Soruşturma kapsamında alınan şikayetçii, tanık ve etkin pişmanlık kapsamındaki şüpheli ifadeleri ile teşhis işlemleri ve dijital deliller ile birlikte yeni isimlere ulaşıldı. Bu kapsamda bugün 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 11'i gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
