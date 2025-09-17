HABER

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınmışlardı! MHP duyurdu: İhraç edildiler

MHP İstanbul İl Başkanlığı, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yasin Sönmez ile Bayrampaşa ilçe üyesi Emin Sönmez'in partiden ihraç edildiğini duyurdu.

Mustafa Fidan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilenler arasında MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Sönmez ile Bayrampaşa ilçe üyesi Emin Sönmez de yer almıştı.

MHP'Lİ İSİMLER İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Gelişme üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, iki MHP’li hakkında kesin ihraç talebiyle disiplin süreci başlatıldığını açıklamıştı. MHP İstanbul İl Başkanlığı, konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

MHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI DUYURDU

"İl Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Sönmez ve Bayrampaşa İlçe Üyesi Emin Sönmez hakkında kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disiplin işlemleri 13.09.2025 tarihinde başlatılmış olup süreç tamamlanmıştır."

17 Eylül 2025
17 Eylül 2025

