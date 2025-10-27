HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Bayrampaşa’da elektrikli scooter'la tehlikeli yolculuk kamerada

Bayrampaşa’da yasak olmasına rağmen elektrikli scooter'la O-3 yoluna çıkan şahıs, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa’da elektrikli scooter'la tehlikeli yolculuk kamerada

Olay, dün sabah saatlerinde Bayrampaşa O-3 yolu Adnan Menderes Bulvarı istikametinde meydana geldi. Elektrikli scooter sürücüsü, otoyolda araçların arasında ilerlerken başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüleri kaydeden sürücü, "Vatan Caddesi scooter'lı arkadaş canını tehlikeye atıyor. Bu arkadaşlardan çoğaldı bu aralar. Buna bir önlem alınmalı" diyerek duruma tepki gösterdi. Elektrikli scooter'la hem kendi canını hiçe sayan hem de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Edirne'de seyir halindeki otomobil alev alev yandıEdirne'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Niğde’de uyuşturucu taciri 4 kişi tutuklandıNiğde’de uyuşturucu taciri 4 kişi tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

'Trump' iddiası çok konuşulur

'Trump' iddiası çok konuşulur

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.