Bayrampaşa’da elektrikli scooter'la tehlikeli yolculuk kamerada

Olay, dün sabah saatlerinde Bayrampaşa O-3 yolu Adnan Menderes Bulvarı istikametinde meydana geldi. Elektrikli scooter sürücüsü, otoyolda araçların arasında ilerlerken başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüleri kaydeden sürücü, "Vatan Caddesi scooter'lı arkadaş canını tehlikeye atıyor. Bu arkadaşlardan çoğaldı bu aralar. Buna bir önlem alınmalı" diyerek duruma tepki gösterdi. Elektrikli scooter'la hem kendi canını hiçe sayan hem de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır