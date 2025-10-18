HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bayrampaşa'da makas attığı iddia edilen sürücü zincirleme kazaya neden oldu

O-3 Otoyolu Bayrampaşa mevkiinde makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, kontrolden çıkarak 2 araca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Bayrampaşa'da makas attığı iddia edilen sürücü zincirleme kazaya neden oldu

Kaza, saat 19.00 sıralarında O-3 Otoyolu Bayrampaşa mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Topkapı istikametine doğru makas atarak ilerleyen Baran D.'nin kullandığı 34 BK 5286 plakalı otomobil kontrolden çıkarak Sağmalcılar Viyadüğü üzerinde İsa G. yönetimindeki 34 FSS 87 plakalı cipe çarptı.

Bayrampaşa da makas attığı iddia edilen sürücü zincirleme kazaya neden oldu 1

3 ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Çarpmanın etkisiyle savrularak takla atan araç, ardından Hasan D.'nin kullandığı 59 EC 602 plakalı başka bir otomobile çarparak durdu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken 3 araçta da maddi hasar meydana geldi.

Bayrampaşa da makas attığı iddia edilen sürücü zincirleme kazaya neden oldu 2

Kaza nedeniyle durma noktasına gelen trafik, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bayrampaşa da makas attığı iddia edilen sürücü zincirleme kazaya neden oldu 3

(DHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bilecik'te Hamsu Köprüsü araç trafiğine açıldıBilecik'te Hamsu Köprüsü araç trafiğine açıldı
Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meloni'den 'Trump'ın metresi' yorumuna sert tepki

Meloni'den 'Trump'ın metresi' yorumuna sert tepki

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

8 kişinin uyuşturucu testi pozitif çıktı! 'Sözde Adli Tıp raporu...'

8 kişinin uyuşturucu testi pozitif çıktı! 'Sözde Adli Tıp raporu...'

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

AK Parti Meclis'e sundu: 2026 vergiler ile geliyor!

AK Parti Meclis'e sundu: 2026 vergiler ile geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.