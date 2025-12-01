Amigdala her insanda limbik sistem denilen sistemde yer alır ve çeşitli temel duyguları düzenleme görevi üstlenir. Tehlike algısını da amigdala yönetir. Ayrıca kaygı bozuklukları, travma sonrası stres, depresyon gibi sorunların oluşması amigdala sisteminin işleyişinde bozulmalar olduğu anlamına gelebilmektedir. Duygusal hafızanın meydana gelmesinde önemli bir katkı sağlayan amigdala mutluluk, öfke, kaygı gibi duyguların oluşumunda da geçerli bir yol oynamaktadır. Özellikle de stres ve korku ile ilgili çeşitli tepkilerde önemli bir noktada kabul edilmektedir.

Eğer amigdalanın işlemesinde çeşitli nedenlere bağlı olarak bazı bozulmalar meydana gelirse kişinin duygularında da bazı hasarlar oluşur. Ani bir sesin duyulması, kalp atışında hızlanma, reflekse bağlı ani tepkiler genel olarak amigdalanın hasar görmesi ile meydana gelir. Amigdala beyinde yer alan limbik sistemde temporal lobun iç tarafındadır. Bedensel bazı tepkiler, düşünce süreçleri de amigdala etkisi ile gerçekleşir.

Korkutucu filmler izlemek, kötü haberler duymak ya da görmek, olumsuz etkisi olan çeşitli kitaplar okumak, travmatik olaylar yaşamak gibi birçok farklı neden amigdalayı harekete geçirebilmektedir. Tüm bu ve benzeri durumlardan sonra gelişen aşırı tetikte olma durumu biri tarafından izlendiğini hissetmeye kadar varabilmektedir.

Bazen neden birinin “bizi izlediğini” hissederiz? Sebebi nedir?

Biri tarafından izlenme hissi, birçok kişinin yaşadığı bir durum olarak ortaya çıkabilmektedir. Ancak daha ciddi boyutlara ulaşan durumlarda bu his altında yatan sebep bir zihin sağlığı sorunu ya da bir beyin hastalığı da olabilmektedir. Gerçekten biri tarafından izlenme durumu söz konusu değilse bu hissin varlığı amigdala ile ilgili de gerçekleşebilmektedir.

Sezgisel yetenek kaynaklı olarak gerçekten biri tarafından izleniyor olma durumu söz konusu değilse bu sadece bir izlenme hissi olduğu anlamına gelmektedir. Bazı durumlarda bazı kişiler izlenme hissini dış uyaranların tetiklemesi ile yaşayabilmektedir. Korku, endişe, kaygı gibi hisler uyandırabilecek durumlar, olaylar, kişiler hatta filmler ya da kitaplar da bu hissi tetikleyebilmektedir.

Kişilerin yaşamış olduğu travmalara neden olabilen çeşitli deneyimler kişilerde normalden fazla oranlarda tetikte olma hali, gelecekteki olası stres ve tehlikelerden kaçınabilme korunabilme amacı ile bir savunma mekanizması olarak da gelişebilmektedir. Bu durum da beynin duygusal tepkileri işleyen amigdala bölgesi ile direkt olarak ilgili kabul edilmektedir.

Bilim insanlarının bazılarına göre eğer amigdala bölgesinde aşırı bir aktivite söz konusu olursa ya da travma sonrası amigdala zarar gördüyse tepkiler çok daha güçlü bir şekilde ortaya çıkabilmektedir.

Bazı psikiyatristlere göre bazen biri tarafından izleniyor hissi duymak çok yaygın bir durumdur. Ancak bu durum çok sık yaşanıyorsa ve sürekli hale geldiyse daha ciddi bir zihin probleminin işareti söz konusu olabilmektedir. Uzun süreli takip edilme hissi yaşayan kişilerin mutlaka bir uzmana danışması önerilmektedir.

Günlük rutin hareketlerde, kişilerin yürüme, kitap okuma, film izleme, yemek yeme gibi farklı anlarında biri tarafından izleniyor ya da takip ediliyor gibi hissetme durumları bilimsel olarak açıklandığı zaman olası ancak yine de kontrol altına alınması gereken durumlar olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle görmezden gelinmemeli ve mutlaka doktora danışılmalıdır.