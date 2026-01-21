HABER

CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: "Kulaklarıma inanamadım"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Çekmeköy'de vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidara geldiklerinde açıkladığı emekli maaşıyla ilgili Özel, "Kulaklarıma inanamadım. Erdoğan geldiğinde emekli maaşı 187 liraydı. En düşük emekli maaşı 257 lira alıyordu. En düşük memur 376 lira alıyordu. 66 lira kim alıyordu?" dedi. Özel açıklamasının devamında "Buradan diyelim Erdoğan bitmiştir. Başbakan olsun, Cumhurbaşkanı olsun yalan rakam veriyorsa o çoktan bitmiştir" diye konuştu.

Recep Demircan

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından her hafta çarşamba günleri İstanbul’un bir ilçesinde, her hafta sonu ise Türkiye’nin farklı illerinde düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu haftaki adresi İstanbul'un Çekmeköy ilçesi oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vatandaşlara seslendi.

Özel'in açıklamasından satır başları:

"TUTUKLU YARGILAMAYI BİTİR"

"1 ay sonra değil 11 ay sonra insanların yüzüne bakıyorum. Sen de cesaret var mı? Gelesin Çekmeköy'e, çıkasın meydana. Ben, arkadaşlarıma güveniyorum, Ekrem İmamoğlu masumdur, arkadaşlarımız masumdur. Kendine güveniyorsan, tutuklu yargılamayı bitir, tutuksuz yargılamayı getir, kendine güveniyorsan canlı yayını getir, TRT'den verilsin, isteyen kanallardan verilsin.

"BILBORDLAR APAR TOPAR TOPLANDI"

Geçen hafta, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı haksız, hukuksuz kanuna aykırı bir şekilde kayyım atanan bilboardlara iftiralara doldurdu. Onlar dediler ki metrolar ilerlemiyor, metroların ışık hızıyla ilerlediği ortaya çıktı. Yandı dedikleri otobüslerin, film çekiyoruz diye kendilerinin yaktırdıkları ortaya çıktı. Metroların merdivenleri çalışmasın diye onları sabote ettikleri ortaya çıktı. Milletin tepkisi ayyuka çıktı, o bütün bilboardlar apar topar toplandı, kuyruğu kıstırdılar, bir kenara çekildiler.

"YOKSULLUK SINIRININ ÜZERİNE ÇIKAMIYOR"

Bugün 4 emekli bir araya gelse yoksulluk sınırının üzerine çıkamıyor. Bu iktidar hem emeklileri hem emekçileri hem çiftçileri aylık 20 bin lira gelire sabitlemeyi başardı.

"BURADAN ERDOĞAN'A SESLENİYORUM..."

Erdoğan bu akşam beni iyi dinlesin. Emekliler için Meclis'i terk etmeme eylemi başlattık. O gün bugündür CHP grubu Meclis'te. AK Parti hiç dokunmasa en düşük emekli maaşı 42 bin lira olacaktı... Bunlar çıkardıkları yasayla 0.7 en düşük asgari ücrete kadar düştü. Ülkenin Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiç utanmadan şu yalanı attı: 'Biz geldiğimizde en düşük emekli maaşı 66 liraydı. Asgari ücret 184 liraydı.' Kulaklarıma inanamadım. Erdoğan geldiğinde emekli maaşı 187 liraydı. En düşük emekli maaşı 257 lira alıyordu. En düşük memur 376 lira alıyordu. 66 lira kim alıyordu? Tarım rençberi bağkurlusu olan, devlete bir kere tarım ürünü satanların, nüfusun yüzde 0,1'ini aldığı bir dandik emekli maaşını bulmuş, en düşük emekli maaşı oydu diyor. Benim dediğim 4 milyon kişinin aldığı emekli maaşı. Buradan diyelim Erdoğan bitmiştir. Başbakan olsun, Cumhurbaşkanı olsun yalan rakam veriyorsa o çoktan bitmiştir. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum, bu tükenmişlik sendromudur. Millet senden zam değil sandık bekliyor!"

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

