Bazı iPhone 17 Pro kullanıcıları oldukça sıra dışı bir durumla karşı karşıya

iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max kullanıcıları oldukça sıra dışı bir durumla karşı karşıya. İddiaya göre cihaz şarj olurken, ekran açık olduğunda hoparlörlerden hafif bir tıslama veya statik benzeri bir ses geliyor.

IPHONE 17 PRO'LARDA İLGİNÇ SORUN

MacRumors'un Reddit, Apple Destek Topluluğu ve kendi forumlarındaki tartışmalara dayandırdığı raporuna göre; etkilenen kullanıcılar, telefonları kablolu veya MagSafe üzerinden şarj olurken ve ekran aktifken bir tıslama sesi fark ediyor. iPhone’un şarj kablosu çıkarıldığında ise ses anında kesiliyor.

Bazı kullanıcılar bu sesi sadece hoparlörden bir ses dosyası oynatırken sesi kıstıklarında duyduklarını belirtirken, diğerleri cihaz boşta dururken bile bir radyo parazitine benzeyen bu statik gürültünün işitilebildiğini iddia ediyor. Hatta birkaç kullanıcı, sesin cihaz şarjda değilken bile geldiğini bildirdi.

Mevcut durumda bu sorun genel bir kitleye yayılmış görünmese de (en azından şimdilik), bazı kullanıcılar tıslama sesini sürekli duyarken, bazıları rastgele aralıklarla karşılaşıyor; birçok kullanıcı ise hiçbir sorun yaşamıyor. Bu da hatanın sınırlı sayıda iPhone 17 Pro ünitesini etkilediğini gösteriyor.

SORUN YAZILIMSAL MI YOKSA DONANIMSAL MI?

Bazı kullanıcıların cihazlarını yenisiyle değiştirdiği ancak aynı sorunla tekrar karşılaştığı bildiriliyor. Rapor, Apple desteğin durumdan haberdar olduğunu ve konuyu mühendislere ilettiğini belirtiyor.

Digital Trends'te yer alan habere göre; eğer sorun güç regülasyon seviyeleri veya ses sürücüsü arızası gibi bir yazılım hatasından kaynaklanıyorsa, gelecek bir güncelleme sorunu sessizce çözebilir. Ancak durum böyle değilse (donanımsal bir parazit söz konusuysa), şirketin ücretsiz değişim sağlaması gerekebilir. Apple ise şu ana kadar resmi bir açıklama yapmış değil.

Hatırlanacağı üzere, lansman döneminde iPhone Air ve iPhone 17 Pro modellerinde yaşanan spesifik kamera sorunları da Apple tarafından daha sonra yayınlanan güncellemelerle düzeltilmişti.