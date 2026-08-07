HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

BBP’den ‘çerçeve yasa’ açıklaması! Gözler yarına çevrildi

Büyük Birlik Partisi (BBP), kamuoyunda 'çerçeve yasa' olarak da bilinen Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’ne ilişkin hazırlanan değerlendirme metninin, Genel Başkan Yardımcısı Samet Bağcı aracılığı ile TBMM Adalet Komisyonu'na sunulduğunu bildirdi.

BBP’den ‘çerçeve yasa’ açıklaması! Gözler yarına çevrildi

BBP tarafından yapılan yazılı açıklamada, “‘Terörsüz Türkiye’ süreci kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda 'çerçeve yasa' olarak da bilinen Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu’nda görüşülmeye başlanmıştır. Büyük Birlik Partimizin bugün gerçekleştirilen Hukuk Politikaları Kurulu, Yüksek Danışma Kurulu ve Başkanlık Divanı Toplantısı akabinde, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Samet Bağcı aracılığı ile 'Büyük Birlik Partisinin Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi Hakkındaki Değerlendirmesi' başlıklı kapsamlı değerlendirme metni, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı aracılığıyla TBMM Adalet Komisyonu’na sunulmuştur. Partimizin görüş, öneri ve değerlendirmelerini içeren metinde; milli birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi, devletin temel niteliklerinin korunması, üniter yapının muhafazası, hukukun üstünlüğünün esas alınması, toplumsal bütünleşmenin sağlam temeller üzerinde tesis edilmesi, teröristler nedamet getirip af dilemeden ve PKK tamamen silahları bırakıp, tüm unsurlarıyla kendini feshetmeden terörle mücadeleyi devletin tavizsiz şekilde sürdürmesine ilişkin değerlendirme ve önerilere yer verilmiştir” denildi.

DETAYLI AÇIKLAMA YARIN YAPILACAK

Ayrıca, konuya ilişkin detaylı basın açıklamasının yarın BBP Genel Başkanı Mustafa Destici tarafından gerçekleştirileceği bilgisi verildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarma trafik ekiplerinden "Reflektör tak, görünür ol" uygulamasıJandarma trafik ekiplerinden "Reflektör tak, görünür ol" uygulaması
Atlı jandarmalar Salda Gölü'nde devriyedeAtlı jandarmalar Salda Gölü'nde devriyede

Anahtar Kelimeler:
BBP Büyük Birlik Partisi Terörsüz Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Çerçeve yasa' teklifi komisyonda kabul edildi

'Çerçeve yasa' teklifi komisyonda kabul edildi

Gündem yaratan Selahattin Demirtaş iddiası! Akın Gürlek’ten açıklama geldi

Gündem yaratan Selahattin Demirtaş iddiası! Akın Gürlek’ten açıklama geldi

Romelu Lukaku, Süper Lig devine imzayı atıyor! Haber yolladı

Romelu Lukaku, Süper Lig devine imzayı atıyor! Haber yolladı

Konuşanlar'da resmen kendini ihbar etti! Hemen gözaltına alındı

Konuşanlar'da resmen kendini ihbar etti! Hemen gözaltına alındı

Eminevim, Fuzul Ev, Birevim... BDDK'dan yeni karar: Limitler yeniden düzenlendi

Eminevim, Fuzul Ev, Birevim... BDDK'dan yeni karar: Limitler yeniden düzenlendi

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: SGK'dan emekliye faiz!

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: SGK'dan emekliye faiz!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.