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  4. BBP Genel Başkanı Destici "boykot" çağrılarına tepki olarak alışveriş yaptı

BBP Genel Başkanı Destici "boykot" çağrılarına tepki olarak alışveriş yaptı

02.04.2025 19:09
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "boykot" çağrılarına tepki olarak Eskişehir'de alışveriş yaptı.

BBP Genel Başkanı Destici "boykot" çağrılarına tepki olarak alışveriş yaptı

BBP'den yapılan açıklamaya göre, Destici, memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde yerel esnaftan alışveriş yapıp sohbet etti.

Esnaftan "satışların normal olduğu" bilgisini alan Destici, "Tuzu kuru olanlar, kendileri çalıp, kendileri oynamaya devam etsinler. Biz, bugünkü alışverişimizi Eskişehir Günyüzü ilçemizde yaptık. Esnafımızın, ticaret erbabımızın yanında durmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Destici, bu akşam oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde mücadele edecek Fenerbahçe-Galatasaray maçını ailesiyle ATV'den izleyeceğini belirtti.

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(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Mustafa Destici BBP Büyük Birlik Partisi boykot ekrem imamoğlu operasyonu
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