Bebeği göbek bağıyla öldürüp çöpe atmışlardı! Korkunç cinayet 18 yıl sonra aydınlatıldı... Katil anneyi olay yerindeki iz ele verdi

Kocaeli'de 2007 yılında yaşanan olay herkesin kanını dondurmuştu. Bir bebek, göbek bağıyla öldürülmüş halde çöp konteynerinde bulunmuştu. Korkunç cinayet 18 yıl sonra aydınlatıldı. Olay yerinde ölen bebeğin yanında bulunan parmak izinden yola çıkan ekipler, katilin kimliğini ortaya çıkardı. Cinayetin faili ise çocuğun annesi çıktı. İşte detaylar...

27 Mayıs 2007 tarihinde İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, göbek bağıyla öldürülerek çöp konteynerine atılan bebek cesedi bulunmuştu.

KATİL, ANNESİ ÇIKTI

Faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, olayı gerçekleştiren şahsın, bebeğin annesi E.N.Ö. olduğu tespit edildi.

OPERASYONLA YAKALANDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 18 Kasım günü Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakaladı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yakalanan şüpheli, İstanbul Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü'nde yapılan DNA eşleştirme işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. E.N.Ö., sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

18 YIL ÖNCEKİ PARMAK İZİNDEN YOLA ÇIKILDI

Öte yandan, 18 yıl önce olay yerinde bulunan parmak izi delilinden yola çıkılarak şüphelinin kimliğinin tespit edildiği öğrenildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

