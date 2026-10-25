Bebeği kız diye doğar doğmaz ölüme bırakmış! Korkunç itiraf: "Kayınvalidem baskı yaptı"

Geçmişte Türkiye'de gündem olan bir faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. 9 Aralık 2010 tarihinde Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde boş arazide bulunan bebeğin, yapılan otopsi incelemesinde ağız ve burnunun kapatılması sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilmişti.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dosya yeniden ele alındı.
Bakanlık şu açıklamayı yaptı:
"Çalışmalar kapsamında, Kahramanmaraş genelindeki hastanelerden elde edilen bilgiler doğrultusunda oluşturulan toplam 8 bin 369 kişilik liste incelendi.
Bebeğin bulunduğu bölgede yürütülen saha çalışmaları ve yapılan değerlendirmeler sonucunda; şüpheli R.Ş., eşi İ.Ş. ve kayınvalidesi D.Ş. yakalandı.
Soruşturma kapsamında alınan ifadede R.Ş., doğan bebeğin kız olması ve kayınvalidesinin baskısı nedeniyle bebeği doğumdan hemen sonra bir bez parçasına sararak evinin yakınındaki boş araziye bıraktığını itiraf etti.
Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden R.Ş. tutuklandı. İ.Ş. hakkında ise adli kontrol kararı verildi."
Polis ekiplerinin faili meçhul olayları titizlikle yeniden ele aldığı, yıllar önce işlenen suçları aydınlatmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtilen açıklamada polis teşkilatı, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ve emeği geçenler tebrik edildi.
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