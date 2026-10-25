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Bebeği kız diye doğar doğmaz ölüme bırakmış! Korkunç itiraf: "Kayınvalidem baskı yaptı"

Kahramanmaraş'ta 2010'da boş arazide bulunan bebek cesediyle ilgili faili meçhul cinayet aydınlatıldı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre; R.Ş. adlı şahıs, doğan bebeğin kız olması ve kayınvalidesinin baskısı nedeniyle bebeği doğumdan hemen sonra bir bez parçasına sararak evinin yakınındaki boş araziye bıraktığını itiraf etti.

Bebeği kız diye doğar doğmaz ölüme bırakmış! Korkunç itiraf: "Kayınvalidem baskı yaptı"
Mehmet Hazar Gönüllü

Geçmişte Türkiye'de gündem olan bir faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. 9 Aralık 2010 tarihinde Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde boş arazide bulunan bebeğin, yapılan otopsi incelemesinde ağız ve burnunun kapatılması sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilmişti.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dosya yeniden ele alındı.

8 BİN KİŞİLİK LİSTE İNCELENDİ

Bakanlık şu açıklamayı yaptı:

"Çalışmalar kapsamında, Kahramanmaraş genelindeki hastanelerden elde edilen bilgiler doğrultusunda oluşturulan toplam 8 bin 369 kişilik liste incelendi.

Bebeği kız diye doğar doğmaz ölüme bırakmış! Korkunç itiraf: "Kayınvalidem baskı yaptı" 1

KARI KOCA VE KAYINVALİDE YAKALANDI

Bebeğin bulunduğu bölgede yürütülen saha çalışmaları ve yapılan değerlendirmeler sonucunda; şüpheli R.Ş., eşi İ.Ş. ve kayınvalidesi D.Ş. yakalandı.

KORKUNÇ İTİRAF: "BEBEK KIZ DİYE VE KAYINVALİDEM BASKI YAPTIĞI İÇİN"

Soruşturma kapsamında alınan ifadede R.Ş., doğan bebeğin kız olması ve kayınvalidesinin baskısı nedeniyle bebeği doğumdan hemen sonra bir bez parçasına sararak evinin yakınındaki boş araziye bıraktığını itiraf etti.

Bebeği kız diye doğar doğmaz ölüme bırakmış! Korkunç itiraf: "Kayınvalidem baskı yaptı" 2

TUTUKLANDI

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden R.Ş. tutuklandı. İ.Ş. hakkında ise adli kontrol kararı verildi."

Polis ekiplerinin faili meçhul olayları titizlikle yeniden ele aldığı, yıllar önce işlenen suçları aydınlatmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtilen açıklamada polis teşkilatı, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ve emeği geçenler tebrik edildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kahramanmaraş bebek
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