HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bebeğini bırakıp kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı! O kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 aylık erkek bebeğini parktaki bir kişiye bırakıp kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bebeğini bırakıp kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı! O kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Alınan bilgiye göre, Cemaliye Mahallesi'ndeki bir parka gelen G.K, 2 aylık erkek bebeğini parkta oturan B.İ.'nin kucağına bırakıp, eşinin gelip bebeği alacağını söyleyerek uzaklaştı.

Bir süre bekleyen B.İ.'nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık kontrolleri yapılan bebek, daha sonra koruma altına alındı.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu kimliğini belirlediği şüpheli kadını yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edilen G.K, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Kaynak: AABu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
500 bin sosyal konut projesinin detayları tek tek anlatıldı500 bin sosyal konut projesinin detayları tek tek anlatıldı
Samsun'un semalarını uçurtmalar renklendirdiSamsun'un semalarını uçurtmalar renklendirdi

Anahtar Kelimeler:
Ceza Tekirdağ Çorlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.