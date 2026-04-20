Bebek mamasından fare zehri çıktı! Türkiye'de de satılıyor

Avusturya polisi, ülkedeki 1000’den fazla SPAR süpermarketinde satılan HiPP markalı bebek mamalarına ilişkin ciddi bir güvenlik riski tespit edildiğini açıkladı. Yapılan incelemeler, bir müşterinin ihbarı sonrası başlatıldı. Kontrol edilen 190 gramlık “havuç ve patates” içerikli bebek maması kavanozlarından birinde fare zehrine rastlandığı bildirildi.

"HAYATİ TEHLİKE SÖZ KONUSU"

Burgenland bölgesinde yapılan incelemelerde, söz konusu bebek mamalarının ciddi sağlık riski taşıdığı ve tüketilmesi halinde hayati tehlike oluşturabileceği belirtildi. Yetkililer, şüpheli kavanozlarda kırmızı daireli etiketler bulunduğunu, bazı ürünlerde ise kapak hasarı, açılma izleri, güvenlik mühürlerinin eksikliği ve anormal koku gibi bulgular tespit edildiğini açıkladı.

ŞİRKET 'SABOTAJ'A DİKKAT ÇEKTİ

HiPP ise yaptığı açıklamada, ürünlere dış müdahale ihtimalinin göz ardı edilmediğini duyurdu. Şirket, olayın bir sabotaj ya da kasıtlı bir müdahale olabileceğini değerlendirirken, üretim sürecinde böyle bir riskin bulunmadığını savundu.

DİĞER ÜLKELERDE DE RASTLANDI

Soruşturma kapsamında Çekya ve Slovakya’da ele geçirilen benzer ürünlerde yapılan ilk analizlerde de zehirli madde izlerine rastlandığı bildirildi. Almanya’daki incelemelerin ardından Avusturya makamlarının da durumdan haberdar edildiği öğrenildi.

"ELLERİNİZDEKİLERİ KESİNLİKLE TÜKETMEYİN"

SPAR yetkilileri geri çağırmanın tamamen önleyici bir tedbir olduğunu, uygulamanın yalnızca Avusturya’daki yaklaşık 1.500 mağazayı kapsadığını duyurdu. SPAR ve HiPP, tüketicilere ellerindeki ürünleri kesinlikle tüketmemeleri yönünde uyarıda bulunarak, iade edilen ürünler için ücret iadesi yapılacağını açıkladı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis, şüpheli kavanozlarla temas eden kişilerin cilt yoluyla zehir geçişi riskine karşı ellerini derhal ve çok dikkatli bir şekilde yıkamaları gerektiğini hatırlattı. Soruşturma, "kasten cana kast etme" şüphesiyle çok yönlü olarak devam ediyor.